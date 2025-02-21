"Налог на Google": более 12 миллиардов уплатили крупные международные компании в Украине

В 2024 году международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги в Украине, задекларировали более 12,6 млрд грн (151,2 млн долл) налоговых обязательств ("налога на Google").

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Количество зарегистрированных налогоплательщиков выросло до 125, что на 28 больше, чем в 2023 году. Общая сумма налогов увеличилась почти на 5 млрд грн.

Для сравнения, в 2023 году отчетность подали 97 компаний, а задекларированная сумма составила 8 млрд грн (118,9 млн долл).

Больше всего налогов уплатили владельцы популярных платформ: Upwork, Netflix, Apple, Facebook, Instagram, Valve, Etsy, Google, PlayStation, AWS и Bolt. Вместе они перечислили в бюджет более 10,2 млрд грн НДС (119 млн долл).

По состоянию на 1 февраля 2025 года в Украине зарегистрирован 131 плательщик НДС среди нерезидентов, которые предоставляют электронные услуги.

Напомним:

Госбюджет в 2024 году получил 11,2 млрд грн благодаря так называемому налогу на Google, что в четыре раза превысило ожидания.

В июне 2021 года Верховная Рада приняла закон, которым вводится "налог на Google". Главное в нем - обязать иностранных техногигантов платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС), как и другой зарегистрированный в Украине бизнес.