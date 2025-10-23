Податкова знижка: до повернення з бюджету задекларовано значно більше ніж минулого року

Протягом січня – вересня поточного року громадяни задекларували до повернення з бюджету 565,1 млн грн податкової знижки. Порівняно з відповідним періодом минулого року це на 104,1 млн грн більше.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Загалом таким правом скористалися 96,7 тис. громадян, зазначено у повідомленні.

Вони найчастіше декларували витрати на оплату навчання, страхування та пенсійні внески та сплату відсотків за іпотекою.

"Для отримання податкової знижки потрібно до 31 грудня подати податкову декларацію про майновий стан та доходи. Головна умова – отримувати офіційні доходи, з яких сплачено податок на доходи фізичних осіб", – нагадують податківці.

Зробити це можна подати особисто або через уповноважену особу у ДПС за місцем обліку, поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або через Електронний кабінет платника.

До декларації додаються копії квитанцій, чеків, платіжних доручень та копії договорів про надання послуг тощо.

Нагадаємо:

Протягом січня – вересня власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 22% або 1,7 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік.

Дві галузі економіки тримають лідерство у наповненні зведеного бюджету. Протягом 9 місяців підприємства переробної галузі та торгівлі забезпечили третину всіх надходжень.

Податкова у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. У 2025 році заплановано 4908 перевірок, що на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка.

Після запровадження мораторію лише за серпень кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилась майже на третину із збереженням якості їх результативності, повідомила в. о. голови ДПСУ Леся Карнаух.