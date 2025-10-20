Податкова розповіла, хто забезпечив найбільші надходження до держбюджету

Дві галузі економіки тримають лідерство у наповненні зведеного бюджету. Протягом 9 місяців підприємства переробної галузі та торгівлі забезпечили третину всіх надходжень.

Про це у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема, переробна промисловість забезпечила 17,8 % усіх надходжень, а оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – 16,8 %.

Також серед лідерів державне управління й оборона, обов'язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність.

"Маємо також значне зростання сплати податків у таких галузях порівняно з минулим роком", – зазначила Карнаух.

Переробна промисловість – +29,4 % (+62 млрд грн), оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – +27,8 % (+56,1 млрд грн).

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування дали +28,9 % (+41,4 млрд грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – +32,5 % (+22,6 млрд гривень).

"Щоденні атаки ворога впливають на економіку. Попри ризики та складні умови роботи бізнес знаходить можливості функціонувати та сплачувати податки. Бо це про відповідальність та оборону країни", – додала очільниця ДПС.

