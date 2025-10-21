Українці почали сплачувати більше податку на нерухомість: регіони-лідери

Протягом січня – вересня власники нерухомості сплатили 9,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 22% або 1,7 млрд грн більше, ніж у відповідний період торік.

Про це інформує Державна податкова служба.

За даними податкової, найбільші суми отримали бюджети:

Києва – 1,87 млрд грн,

Львівської – 0,94 млрд грн,

Київської – 0,93 млрд грн,

Одеської областей – 0,91 млрд гривень.

Загалом протягом січня – вересня податок на нерухомість сплачували 853,4 тис. платників, повідомляє ДПС.

Нагадаємо:

Податок на нерухомість сплачують фізичні особи – власники: квартир площею понад 60 кв. м; будинків площею понад 120 кв. м; інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

В Україні у 2025 році власники нерухомості сплатили на 22% більше податку на нерухомість, ніж за січень – серпень минулого року. До місцевих бюджетів було перераховано майже 8,7 млрд грн, що більше на 1,6 млрд грн за відповідний показник 2024 року.