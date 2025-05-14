Податкова виявила порушення в автошколах

Більше клієнтів, ніж відображено у доходах та неоформлені працівники – найпоширеніші порушення, які виявили податківці під час перевірок автошкіл.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Органи ДПС від початку 2025 року провели 108 перевірок акредитованих і внесених до Єдиного державного реєстру МВС суб’єктів господарювання, які надавали послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

"Податківці з’ясували, що кількість осіб, які пройшли навчання і склали іспити, не збігалася із задекларованими сумами доходу цих суб’єктів господарювання. Тобто оплата, ймовірно, проводилась готівкою, без використання реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО", – зазначають у податковій.

До порушників були застосовані штрафні санкції, говориться у повідомленні.

Так, зокрема, у Київській області підприємству донараховано 2,19 млн грн штрафних санкцій за розрахунки без РРО/ПРРО та без видачі розрахункових документів за надані послуги. У Хмельницькій області на підприємство накладено штраф на суму понад 800 тис грн.

Крім того, у Вінницькій області підприємство викрито на використанні найманої праці 12 працівників без оформлення трудових відносин. Матеріали перевірки направлені до Державної служби з питань праці для прийняття відповідних рішень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

Податкова ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.

Також ДПС повідомила, що не штрафує за продаж особистих речей на Інтернет-майданчиках. Так податкова відреагувала на поширену інформацію про те, що податкова нібито почала штрафувати продавців з OLX, Promua, соцмереж та інших платформ і автоматично відстежує всі грошові перекази на рахунки осіб.

Раніше голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив, що понад 1000 українських підприємств у сфері роздрібної торгівлі отримали інформаційні повідомлення через Електронний кабінет для упередження можливих порушень порядку проведення розрахунків.

У листах податкова пропонує бізнесу самостійно переглянути попередні господарські операції та надалі не допускати під час продажу товарів розрахунків без використання реєстраторів.