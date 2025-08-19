Майже всі ресторани в Україні працюють на ФОПах – Гетманцев

Більшість ресторанів в Україні працюють через фізичних осіб-підприємців.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Liga.net.

За його словами, в Україні налічується 68 тисяч ФОПів у ресторанному бізнесі та лише близько 3200 юридичних осіб. Навіть великі мережі дорогих та престижних ресторанів часто "подрібнюються" на ФОПи для оптимізації податків.

"Ресторанний бізнес – це про репутацію, про імідж. Коли робиш великі красиві рекламні кампанії, класні приміщення, а при цьому подрібнюєшся на два чеки – це неправильно", – підкреслив Гетманцев.

Він додав, що через ухилення від оподаткування держава щорічно недоотримує близько 7 млрд гривень податків.

Він також зазначив, що такі практики створюють нерівні конкурентні умови для тих, хто платить податки та "білі" зарплати, порівняно з підприємцями, що ухиляються від оподаткування.