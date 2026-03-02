Масові номери серед ФОПів: скільки їх налічується в Україні

Якщо щонайменше 5 ФОПів використовують під час реєстрації один й той самий номер, він може вважатися масовим. В Україні зараз налічується 3 368 таких номерів.

Про це йдеться в дослідженні Опендатабот.

"Абсолютний рекордсмен тримає на собі інформацію аж про 1 549 активних ФОПів. На другий масовий номер зареєстровано 786 чинних підприємців, а трійцю замикає контакт для 773 фопів. Тобто один і той самий контакт може об'єднувати сотні формально незалежних бізнесів", – зазначається в аналітиці.

Йдеться, що найбільше масових номерів використали у Києві — 1 020. Це майже третина від загальної кількості масових номерів. Далі йдуть Харківщина — 741 (22%), Київщина — 640 (19%) та Дніпропетровщина — 595 (18%).

Водночас варто зазначити, що один і той самий масовий номер може використовуватися в кількох регіонах одночасно.

Як йдеться в аналітиці, найчастіше масові телефони використовують підприємці у сфері роздрібної торгівлі — 2 013 номерів. Значно менше, але теж сотні — в оптовій торгівлі (963), ІТ (922), HoReCa (787) та нерухомості (617). При цьому один номер може фігурувати одразу у кількох видах діяльності.

Зазначається, що 3 380 номерів — масові як для фопів, так і для компаній. Це номери, які "обслуговують" щонайменше 5 компаній і 5 ФОПів одночасно.

