Податкова отримала новий цифровий інструмент: які можливості

Державна податкова служба запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету.

Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона зазначила, що сучасний інструмент для прозорої діяльності ДПС вже на її сайті.

"Наприкінці липня цього року я та керівник Центру досліджень фіскальної політики (Fiscal Center) Віктор Мазярчук підписали Меморандум про співпрацю. За 2 місяці вже маємо конкретний результат", – зазначила Карнаух.

"Дашборд ДПС – це сучасний інструмент для аналізу надходжень платежів та оцінки виконання планових показників на певну дату. Тут всі податки, за адміністрування яких відповідає Податкова – від загальних груп платежів до детальної розбивки", – пояснила вона.

Вся інформація в легкій та зрозумілій візуальній формі: загальна картина надходжень та їх структура, порівняння сплати за різні періоди (місяць, квартал, півріччя, з початку року), аналіз динаміки надходжень у поточному та попередніх роках та визначення частки будь-якого платежу в загальній сумі.

"Погодьтеся, кілометрові таблиці з цифрами цікаві лише тим, хто добре розуміється на цьому. Більшість же прагне мати доступнішу та цікавішу інформацію про податки, про те, як наповнюється бюджет та як це впливає на економіку", – зазначила Карнаух.

Цей аналітичний модуль забезпечує швидкий доступ до інформації, яка найчастіше цікавить бізнес, громадськість та й самих працівників ДПС у щоденній роботі. Структуру дашборду поступово планується удосконалити.

