Податкова на чверть скоротила кількість фактичних перевірок безнесу

Після запровадження мораторію кількість фактичних перевірок Державною податковою службою скоротилася на 27%.

Про це повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Якщо у липні 2025 року ми провели близько 3,6 тисячі фактичних перевірок, то вже у грудні їх кількість зменшилася до 2,6 тисячі", – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

"Ми прибираємо штучні перепони. Бізнес, який тримає економіку, платить податки та зарплати, попри постійні атаки ворога, має отримувати належну підтримку від держави", – додала вона.

За її словами, ДПС свідомо працює над зменшенням кількості перевірок. Це зміна підходу у взаємодії з бізнесом, "бо довіра та постійний діалог – більш ефективні, ніж тиск".

Водночас Карнаух зазначила, що підтримка буде там, де все чесно та прозоро. Вона нагадала, що мораторій на перевірки – це не про повну заборону. Контроль не зникає, ДПС активно впроваджує ризико-орієнтований підхід і фокусується лише на реальних ризиках та порушеннях.

"Аналогічний підхід був застосований і при складанні плану-графіка перевірок на цей рік. Все відкрито та зрозуміло", – зазначила вона.

Перевірки не скасовані для суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу підакцизних товарів, зауважила Карнаух.

Нагадаємо:

Державна податкова служба у 2026 році запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік.

У 2025 році податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 1,7% менше, ніж торік, проте на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що протягом 2025 року податківці не встановили жодного факту порушень бізнесом правил оформлення зберігання пального для генераторів, що свідчить про високу правову культуру бізнесу.

Протягом 2025 року ДПС провела майже 13,9 тис. перевірок суб'єктів господарювання, що працюють у сфері роздрібного продажу тютюнових виробів. За результатами виявлених порушень було застосовано 220,5 млн грн штрафних санкцій.