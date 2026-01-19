Тютюновий бізнес: за рік продавців оштрафували на 220,5 мільйона гривень

Протягом 2025 року ДПС провела майже 13,9 тис. перевірок суб'єктів господарювання, що працюють у сфері роздрібного продажу тютюнових виробів. За результатами виявлених порушень було застосовано 220,5 млн грн штрафних санкцій.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

"Посилена увага ДПС спрямована не лише на дотримання норм роздрібної торгівлі, а й на правильність ліцензування", – зазначив заступник Голови ДПС Андрій Троцко під час засідання круглого столу, організованого Американською торговельною палатою в України.

"Через порушення вимог законодавства минулого року було припинено понад 1,6 тис. ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновою продукцією", – розповів він.

Також за результатами співпраці ДПС та Національної поліції протягом року правоохоронцям направлено понад 1,1 повідомлень про факти незаконної торгівлі. Вилучено продукції на 24 млн грн.

Крім того, податківці ініціювали демонтаж 90 незаконно встановлених торговельних точок.

"Економічний ефект від вжитих ДПС заходів з детінізації цього ринку став відчутним. За даними РРО/ПРРО, виторг від реалізації тютюнових виробів у 2025 році зріс на 25,6 %, або 30,4 млрд грн, порівняно з минулим роком", – повідомив заступник голови ДПС.

Він зазначив, що державного бюджету також надійшло більше коштів: акцизний податок із вироблених та імпортованих тютюнових виробів склав 122,5 млрд грн, що на 26,9 % (26 млрд грн) більше, ніж у 2024 році.

За словами Троцка, окремий напрям роботи – протидія нелегальному виробництву підакцизних товарів. Податкова активізувала перевірки господарств, що вирощують тютюн без ліцензії або торгують продукцією та рідинами для електронних сигарет з порушеннями.

У межах взаємодії з митниками виявлено 6 випадків використання незареєстрованого обладнання для виготовлення тютюнових виробів. До порушників застосовано фінансові санкції, а інформацію передано правоохоронцям.

Нагадаємо:

Державна податкова служба у 2026 році запланувала 4 558 перевірок, що на 5% менше, ніж торік.

У 2025 році податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 1,7% менше, ніж торік, проте на 35% більше, ніж до початку повномасштабної.

Минулого року офіційні розрахунки зросли майже на третину, загалом у 2025 році сформовано 10,4 трильйона чеків, повідомила Державна податкова служба.

У грудні 2025 року у Київській області викрили підпільний цех із масового виробництва сигарет. У фігурантів вилучили промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн. У січні 2026 року Бюро економічної безпеки у Києві викрило схему незаконного продажу контрафактних тютюнових виробів у столиці та Київській області.

У жовтні 2025 року частка нелегальної тютюнової продукції сягнула 17,8% — переважно через різке збільшення контрафакту з підробленими акцизними марками.