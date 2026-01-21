ДПС похвалила бізнес за сумлінне оформлення зберігання пального для генераторів

Протягом 2025 року податківці не встановили жодного факту порушень бізнесом правил оформлення зберігання пального для генераторів, що свідчить про високу правову культуру бізнесу.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Податкова нагадує, що держава максимально спростила вимоги на період воєнного стану.

Можна зберігати до 2000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об'єкті. Ліцензія, дозвільні документи чи інші адмінпослуги не потрібні.

Якщо ж пального більше ніж 2 000 літрів, то потрібно подати декларацію про зберігання пального.

Декларація подається безоплатно, складається у довільній формі. Вона може бути подана в паперовому або електронному вигляді і подається до територіального органу податкової служби.

Право на зберігання пального виникає з моменту подання декларації без очікування додаткових рішень, зазначає ДПС.

У декларації слід зазначити дані про суб'єкта (назва компанії (або ПІБ підприємця), код ЄДРПОУ (або РНОКПП), місцезнаходження), технічні дані (загальна місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання), а також фактичне місцезнаходження цих ємностей.

"Сьогодні кожен працюючий генератор – це не просто обладнання, а запорука стійкості бізнесу та внесок у спільну витривалість країни", – зазначає податкова.

"ДПС цінує сумлінність бізнесу. Протягом 2025 року та на початку 2026 року податківцями не встановлено жодного факту порушень цих вимог, а фінансові санкції не застосовувалися. Це свідчить про високу правову культуру бізнесу", – говориться у повідомленні.

"Перевірте свої обсяги зберігання вже сьогодні. Якщо вони перевищують 2 000 літрів – просто подайте декларацію. Це швидко і безкоштовно", – рекомендує ДПС.

Нагадаємо:

Українські мережі автозаправних станцій (АЗС) фіксують суттєве зростання попиту на пальне на тлі масованих обстрілів енергетичної інфраструктури й тривалих відключень електроенергії.

Раніше повідомлялося, що місцева влада та комунальні підприємства можуть офіційно підтримувати мобільний зв'язок у містах та селах – уряд ухвалив відповідну постанову. Комунальним підприємствам не потрібно отримувати спеціальні ліцензії, а для живлення базових станцій можна брати пальне з матеріальних резервів громад.