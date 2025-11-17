Податкова через нову систему автоматично стягнула сто мільйонів гривень боргів

Запуск автоматизованої системи дозволив стягнути понад сто мільйонів податкового боргу з більш, ніж двох тисяч підприємств.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Як зазначила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, що йдеться про автоматичне стягнення податкового боргу з юридичних осіб з використанням електронних платіжних інструкцій.

Цей інструмент передбачений Національною стратегією доходів і працює всього два місяці, але вже демонструє стабільну позитивну динаміку.

"До запуску цієї системи, наприклад, податковий борг обліковувався за підприємством. Ми направляли паперову платіжну інструкцію до банку, де відкритий рахунок у боржника, щоб стягнути. І починалася історія: то коштів немає, то інші складнощі", – зазначила вона.

За її словами, нова система повністю змінює підхід – тепер усе відбувається автоматично та прозоро.

"Все згенеровано, сформовано, пов'язано між собою. Кнопочку натиснули, через казну полетіло до фінансової установи. На рахунку є – стягнули", – пояснила Карнаух.

За її словами, нова система мінімізує людський фактор, пришвидшує процес і посилює ефективність боротьби з податковою заборгованістю.

