Резервне живлення тепло- та водопостачання: бракує ще 296 МВт

До 1 вересня регіони мають виконати 80% планів підготовки до опалювального сезону, а до 1 жовтня виконати всі роботи, а також забезпечити нарощування на 20% обсягу резервного живлення.

Про це повідомляє Міністерство відновлення інфраструктури та транспорту України.

Під головуванням Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколи Калашника відбулося чергове засідання штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2026/27 року.

Станом на 1 серпня 2026 року підготовлено 83 553 житлові будинки, або 58% від плану, готові 14 962 об'єкти соціальної сфери, або 62,7%, нагадали у відомстві.

Підготовлено 10 590 котелень, або 61,7%, до роботи готові понад 10,4 тис. км теплових мереж, також підготовлено 2 457 водопровідних та 1 516 каналізаційних насосних станцій.

"Окремий блок засідання стосувався резервного живлення об'єктів тепло- та водопостачання. Загальна актуалізована потреба становить 1 214,6 МВт. Станом на 12 серпня забезпечено 918,5 МВт, або 75,6% потреби. Непокрита потреба становить 296,2 МВт", – говориться у повідомленні.

До початку опалювального сезону регіони мають забезпечити нарощування на 20% обсягу резервного живлення відповідно до показників, визначених Комплексними планами стійкості.

Наступний контрольний показник готовності регіонів до осінньо-зимового періоду становить 80% станом на 1 вересня та 100% до 1 жовтня 2026 року, повідомили у відомстві.

"Наше завдання зараз полягає не лише у виконанні планових показників, а у створенні реального запасу стійкості. Це резервне живлення, альтернативні джерела тепла, аварійні запаси обладнання, підготовлений персонал і чіткі алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації", — зазначив Калашник.

Регіонам доручили провести командно-штабні навчання для відпрацювання дій у разі надзвичайних ситуацій на об'єктах тепло-, електро-, газо- та водопостачання.

Області мають перевірити готовність резервних систем теплопостачання, сформувати аварійні запаси обладнання та матеріалів, актуалізувати плани тимчасового теплопостачання тощо.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що підготовчі роботи до опалювального сезону виконано у понад 83,5 тисячах житлових будинків — це майже 60% від запланованого обсягу.

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що роботи зі встановлення інженерно-технічних захисних споруд у Києві виконані на 60%, відновлення пошкодженої інфраструктури – на 65%, а також збудовано близько 65 МВт когенерації.