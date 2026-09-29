Півсотні викрадених у Євросоюзі елітних авто: судитимуть українців

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох учасників організованої групи, які входили до міжнародної схеми незаконного заволодіння дорогими автомобілями у країнах ЄС.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція України.

Судитимуть учасників української гілки міжнародної злочинної організації, яка викрала понад півсотні елітних авто в Євросоюзі.

За даними слідства, з грудня 2022 року до травня 2023 року учасники групи за підробленими посвідченнями водія орендували автомобілі французьких прокатних компаній.

Надалі їх передавали іншим учасникам, які змінювали ідентифікаційні дані авто та блокували GPS-сигнали. Після цього автомобілі переправляли для легалізації, перепродажу або розбору на запчастини.

"Завербованих громадян відправляли до країн ЄС, де на їхні документи оформлювали договори оренди елітних автомобілів у прокатних компаніях без наміру їх повернення", – розповіли у поліції.

Викрадені машини перевозили до спеціально обладнаних місць, переобладнували, змінювали номери двигунів і реалізовували як нові в країнах близького Сходу та Азії. Після повернення в Україну виконавцям виплачували винагороду.

Для знешкодження злочинної організації було проведено два етапи спецоперації під умовною назвою "Матадор", зазначили у поліції.

Навесні 2024 року на території Франції, Іспанії, Німеччини, Латвії та України в межах спільної оперативної групи Європолу поліцейські цих країн затримали основних організаторів міжнародної мережі, серед яких — громадяни кількох держав, у тому числі й українці.

"Правоохоронці ліквідували центральну координаційну ланку синдикату, що відповідала за логістику, легалізацію викрадених авто та їхній подальший збут у країнах Азії", – говориться у повідомленні.

На другому етапі слідчі Головного слідчого управління у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції провели десятки обшуків на території України.

Учасникам української ланки повідомили про підозру. Зокрема особам, які координували роботи цієї ланки, забезпечували завербованих громадян підробленими документами, здійснювали пошук та бронювання транспортних засобів для незаконного заволодіння, супроводжувала фігурантів за кордоном.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт стосовно учасників української ланки скеровано до суду.

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