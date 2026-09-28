Необґрунтовані мільйони гривень премій: судитимуть екскерівника оператора ГТС

До суду скерували справу щодо ексголови правління оператора газорозподільної мережі, який необґрунтовано нарахував собі п'ять мільйонів гривень премії.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, а також Бюро економічної безпеки.

"Керівництву газорозподільної компанії на Буковині виплатили понад 11,2 млн грн необґрунтованих премій коштом підприємства. Із них 5 млн грн колишній голова правління нарахував особисто собі", – розповіли у БЕБ.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду справу щодо колишнього голови правління оператора газорозподільної мережі у заволодінні коштами в особливо великих розмірах.

"Підприємство забезпечує розподіл газу в Чернівецькій області. Раніше воно перебувало під контролем підсанкційного олігарха, нині підприємством управляє держава", – зазначили у прокуратурі.

Встановлено, що у травні 2023 року тодішній голова правління видав необґрунтований наказ про преміювання керівного складу компанії. На підставі цього наказу впродовж року здійснювали незаконні виплати.

Необґрунтованість преміювання підтверджена висновком Державної аудиторської служби України, а сума шкоди – економічною експертизою.

Досудове розслідування здійснювали детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводження Служби безпеки України.

Розслідування здійснювали у взаємодії з підрозділами безпеки ТОВ "Газорозподільні мережі України" та НАК "Нафтогаз України".

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