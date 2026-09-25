У Києві прокуратура хоче повернути громаді землю: орендар не побудував обіцяну зону відпочинку

У Києві прокуратура вимагає повернути місту понад 9,43 га на Печерську: ділянку виділили під створення зони відпочинку, але за понад 21 рік роботи орендар навіть не розпочав будівництво.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Печерська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки площею понад 9,43 га, у тому числі під водною акваторією площею 5,29 га.

Йдеться про ділянку по Набережно-Печерській дорозі, уточнили у прокуратурі.

Підставою для подання позову стало невиконання орендарем умов договору. Зокрема, Київська міська рада виділяла ділянку під будівництво зони відпочинку з громадським центром.

"За понад 21 рік роботи так і не розпочали. За результатами огляду земельної ділянки не було виявлено об'єктів нерухомості, будівельної техніки чи ознак проведення будівельних робіт, а сама територія заросла чагарниками та деревами", – говориться у повідомленні.

Водночас частину орендованої землі товариство передало в суборенду, не погодивши це рішення з Київською міською радою, як це передбачено умовами договору про оренду.

Крім того, орендар систематично порушував умови договору щодо своєчасної та повної сплати орендної плати, зазначає прокуратура.

"З огляду на виявлені порушення прокуратура звернулася до суду з позовом про дострокове розірвання договору оренди у судовому порядку. Ухвалою Господарського суду м. Києва відкрито провадження у справі за позовом прокурора", – зазначено у повідомленні.

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