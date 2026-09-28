Будівлі "на папері": у Києві не дозволили "освоїти" гектар землі держкіностудії

Суд скасував держреєстрацію права власності на неіснуючі будівлі та реєстрацію земельної ділянки на території кіностудії імені Олександра Довженка.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Відповідний позов подала Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Суд скасував державну реєстрацію права власності на неіснуючі будівлі та державну реєстрацію земельної ділянки площею понад 1 га, яка є частиною території ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка".

Прокурори встановили, що у 2018 році за фізична особа зареєстровала право власності на дві нежитлові будівлі загальною площею 162 кв. м, нібито розташовані на цій території.

Надалі ці будівлі внесли до статутного капіталу приватного товариства та у 2019 році зареєстрували за ним право власності.

"Водночас встановлено, що вказаних будівель на земельній ділянці фактично не існує. Дозвільні документи на їх будівництво та введення в експлуатацію не видавалися, а право власності на цю нерухомість не реєструвалося", – говориться у повідомленні.

Попри це, на підставі зареєстрованого права власності на неіснуючу нерухомість, товариство замовило розроблення проєкту землеустрою, після чого у 2022 році у Державному земельному кадастрі було зареєстровано земельну ділянку площею 1,033 га.

"Такі дії свідчать про бажання товариства як власника "нерухомості" надалі на позаконкурентних умовах отримати цю земельну ділянку у власність чи користування", – пояснили у прокуратурі.

Прокуратура упередила можливе вибуття земельної ділянки з держвласності: суд погодився з доводами прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі.

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