Законопроєкт про корпоратизацію "СхідГЗК" пройшов перше читання

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про корпоратизацію ""Східного гірничо-збагачувального комбінату".

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Це рішення спрямоване на збереження та розвиток єдиного в Україні підприємства, яке забезпечує видобуток уранової руди і виробництво концентрату природного урану та покриває до 40% потреб в урані українських атомних станцій", – написав він у Телеграм.

За його словами, це також сприятиме підвищенню ефективності функціонування ядерної галузі України, підвищенню заробітної плати працівників та залученню інвестицій.

Документ передбачає процедуру перетворення державного підприємства "СхідГЗК" на Акціонерне Товариство, 100% акцій якого належать державі.

Міністр зазначив, що надалі це дозволить приєднати "СхідГЗК" до НАЕК "Енергоатом" і реалізувати стратегію створення вертикально інтегрованого холдингу, що контролює увесь технологічний цикл: від видобутку та виробництва уранового концентрату до генерації електроенергії.

Також законопроєкт вносить зміни до законодавства в частині введення мораторію на банкрутство та примусове виконання рішень щодо майна підприємства.

Нагадаємо:

"Схід ГЗК" — єдиний в Україні виробник уранового концентрату для атомної енергетики. Підприємство є стратегічним об'єктом і виконує міжнародні зобов'язання України щодо видобутку урану. Раніше законопроєкт про корпоратизацію "Східного гірничо-збагачувального комбінату" підтримав уряд.

Раніше Міненерго вже заявляло про плани реорганізувати ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" шляхом приєднання до ДП "НАЕК Енергоатом".