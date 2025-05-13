Майно "ПівдГЗК" передали в податкову заставу через несплату 3,7 мільярда боргу

Майно "Південного гірничо-збагачувального комбінату" передано в податкову заставу через несплату податкового зобов’язання 3,7 млрд грн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Він підкреслив, що сплатити ці кошти до бюджету "ПівдГЗК" зобовʼязав Верховний Суд.

"Протягом трьох років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах — отже, підстав для застосування пільгової ставки не було", – наголосив Кравченко.

За його словами, наразі рішення суду платник ігнорує. Протягом 10 днів, передбачених Податковим кодексом України на добровільне виконання грошового зобов’язання, сума не була сплачена. З початку травня цей борг офіційно став податковим.

Ві зазначив, що ДПС вже направила боржнику лист щодо необхідності сплати податкового боргу, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі складеного та узгодженого з платником податків акту, майно зареєстровано у податкову заставу.

"Якщо борг не сплатять, то майно, описане у податкову заставу, буде реалізовано в рахунок його погашення. До речі, на суму боргу відбувається нарахування пені — 120% річних облікової ставки НБУ", – підкреслив голова ДПС.

Нагадаємо:

У квітні Верховний Суд зобов'язав "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.