Російський дрон поцілив підприємство на Полтавщині

Російські війська атакували Полтавщину: ударний БпЛА влучив у склад одного з місцевих підприємств.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Удар ворожого дрону зафіксували на території Полтавського району.

Внаслідок атаки безпілотника зайнялося складське приміщення. На місце оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, які вже повністю ліквідували пожежу.

"Зранку ворожий БпЛА влучив по складському приміщенню одного з підприємств у Полтавському районі. Виникла пожежа, яку вже ліквідували підрозділи ДСНС. Станом на зараз звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило", – написав Дяківнич у Телеграм.

Нагадаємо:

Російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству в Немишлянському районі Харкова, внаслідок атаки постраждали семеро людей.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів зайнялися автозаправні станції та житлові будинки.