Російська атака на порти: є загиблі та поранені

Внаслідок російської атаки у одному з портів на Одещині було пошкоджено вантажні автомобілі, двоє водіїв загинули, ще дві особи отримали поранення.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій .

"Ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини та цивільне судноплавство. В одному з портів внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вантажні автомобілі", – повідомили у відомстві.

"На жаль, двоє водіїв загинули. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих. Ще двоє людей отримали поранення — їм надано необхідну медичну допомогу", – говориться у повідомленні.

Також внаслідок влучання пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована, ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Російські війська 10 липня атакували портову інфраструктуру Одещини: виникли пожежі, одна людина загинула.