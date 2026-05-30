Агрохолдинг "Кернел" подвоїв чистий прибуток за квартал

Чистий консолідований прибуток агрохолдінга "Кернел" у третьому кварталі 2026 фінансового року(січень-березень 2026 року) склав $89 млн, що в 2,2 рази більше, ніж у третьому кварталі минулого фінансового року.

Про це йдеться повідомили у компанії.

Консолідована виручка "Кернел" у третьому кварталі збільшилася на 3% – до $1180 млн, а щодо попереднього кварталу дохід зріс на 7%. В основному це відбулося завдяки вищим цінам продажу продуктів переробки олійних культур.

Переоцінка біологічних активів призвела до збитку в розмірі $22 млн проти $24 млн роком раніше. Водночас собівартість реалізованої продукції скоротилася на 4% – до $947 млн, говориться у звіті.

На результат суттєво вплинув прибуток у розмірі $127 млн від товарних ф'ючерсів, опціонів та нереалізованих форвардних контрактів

"Без урахування цього прибутку, основний тиск на закупівлі залишався помітним, при цьому собівартість товарів для перепродажу зросла на 12% у квартальному обчисленні на тлі загострення конкуренції за сировину", – зазначили у компанії "Кернел".

Крім того, витрати на доставку та обробку зросли на 11% у річному обчисленні та на 37% у квартальному обчисленні, що зумовлено більшою часткою контрактів, укладених на умовах CIF/CFR.

Як наслідок, валовий прибуток у третьому кварталі 2026ФР збільшився на 54% порівняно із третім кварталом 2025ФР – до $211 млн.

Згідно зі звітом, загальні та адміністративні витрати склали $95 млн у січні-березні 2026 року, що на 72% більше, ніж у квартальному обчисленні, що відображає зростання витрат, пов'язаних із заробітною платою.

У третьому кварталі 2026ФР група отримала EBITDA $156 млн, що на 41% більше, ніж у попередньому році.

"Кернел" уточнив, що переробка олійних культур принесла EBITDA $42 млн, що на 17% більше, ніж у попередньому році, завдяки зміцненню цін на світових ринках рослинних олій на тлі різкого зростання цін на нафтопродукти, EBITDA від сільського господарства склала $26 млн.

