Російська реформа телекому може залишити 27 регіонів без провайдерів

У Росії 27 регіонів можуть залишитися без без інтернет-операторів

Реформа російського Мінцифри щодо ліцензування телекомунікаційних операторів виявиться катастрофічною для 27 регіонів країни, у яких може не залишитися жодного регіонального оператора.

Про це пише Frank Media.

Загалом у Росії працюють близько 4,7 тис. операторів. Через нові вимоги 9 регіонів втратять понад 70% ринку локальних провайдерів, 12 – понад половину. З проблемами можуть зіткнутися понад 50 млн росіян.

Міністерство цифрових технологій Росії пропонує запровадити систему ліцензування трьох типів. Базова ліцензія коштуватиме 1 млн рублів і вимагатиме від провайдерів власних коштів у розмірі 5 млн рублів.

Вона дозволить працювати лише в одному муніципальному утворенні без права надавати послуги широкосмугового доступу до Інтернету.

Друга універсальна ліцензія надає право на ШПД, але коштуватиме вже 10 млн рублів і вимагатиме власних коштів у розмірі 100 млн рублів, а також присутності щонайменше в 30 % муніципальних утворень регіону.

Найдорожча генеральна ліцензія для великих гравців вимагатиме 50 млн рублів за умови наявності власних коштів у розмірі 1 млрд рублів та мереж щонайменше у трьох суб'єктах РФ.

Компанії також зобов'язані будуть під'єднатися до системи оперативно-розшукових заходів.

Зараз послуги широкосмугового доступу до Інтернету в Росії надають близько 4220 операторів, але лише 7,6% з них зможуть повністю відповідати новим умовам отримання ліцензій.

Близько 80% операторів кабельного телебачення також не відповідатимуть запропонованим критеріям.

Голова асоціації "Ростелесеть" Олєг Гріщєнко зазначає, що з проблемами зіткнуться малі міста, селища та села, де операторами нерідко виступають місцеві мешканці-ентузіасти.

Також він вважає, що в містах-мільйонниках вимога щодо охоплення 20–30% багатоквартирних будинків фізично нездійсненна для локальних провайдерів у приватному секторі навіть у Москві.

Водночас реформа телекому ще не ухвалена. Її умови можуть змінитися.

Нагадаємо:

Президент "Ростелекома" Міхаіл Осеєвський раніше закликав не дозволити повертатися до Росії іноземним IT-компаніям, які пішли 2022 року через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.