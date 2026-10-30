Вимагали мільйони за право вести бізнес: на Закарпатті засуджено учасників угруповання

На Закарпатті прокуратура довела вину двох учасників угруповання, яке систематично вимагало гроші у підприємців за можливість безперешкодно здійснювати господарську діяльність, їх позбавили волі.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура

Двох учасників організованого злочинного угруповання засуджено до 8 років 6 місяців та 7 років 6 місяців позбавлення волі за систематичне вимагання грошей у підприємців і місцевих мешканців під погрозами насильства.

Як повідомили джерела УП у правоохоронних органах, Ярослава Маркуша засуджено до 8.6 років, Василь Тиводар отримав 7,6 років ув'язнення.

"Прокурори довели в суді, що четверо учасників угруповання, видаючи себе за місцевих кримінальних авторитетів, вимагали гроші за можливість безперешкодно вести бізнес, повернення вигаданих боргів та поповнення так званого злочинного "общака", – говориться у повідомленні.

Зокрема, від підприємців вимагали 11 млн грн за можливість безперешкодно здійснювати господарську діяльність. Міжнародного перевізника змушували сплатити дві тисячі доларів та надалі щомісяця передавати ще по двісті доларів.

В інших випадках від потерпілих вимагали сім тисяч доларів за неіснуючий борг та 47 тис. доларів за картковий борг, погрожуючи фізичною розправою.

"Угруповання мало чіткий розподіл ролей. Організатор підшукував потерпілих, розробляв схеми вимагання, контролював їх виконання та розподіляв гроші. Співорганізатор і виконавці забезпечували силову підтримку", – розповіли у прокуратурі.

У серпні 2020 року учасників угруповання затримали під час передачі грошей. Правоохоронці вилучили блокнот із записами про боржників та суми вимагань. Лише за 2020 рік угруповання планувало отримати понад 464 тис. доларів в перерахунку.

Ужгородський міськрайонний суд визнав співорганізатора та одного з виконавців винними у вимаганні, вчиненому організованою групою, повторно, з погрозами насильства та вбивства.

Співорганізатору призначено 8 років 6 місяців позбавлення волі, його спільнику – 7 років 6 місяців. Судовий розгляд щодо організатора зупинено у зв'язку з його призовом на військову службу. Четвертий учасник угруповання перебуває в розшуку.

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