БЕБ ліквідувало мережу магазинів, в яких продавали підробки одягу та взуття відомих брендів

Бюро економічної безпеки припинили діяльність групи осіб, які організували незаконний продаж одягу, взуття та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу спортивних магазинів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Йдеться, що до територіального управління із заявою звернувся представник компанії правовласника торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомого спортивного одягу. Продаж підробленої продукції під виглядом бренду завдає шкоди правовласникам.

Детективи БЕБ встановили, що фігуранти організували роботу мережі спортивних магазинів на території Одеської, Миколаївської та Вінницької областей. Громадяни у вільному доступі могли придбати підроблене взуття, спортивні костюми, кросівки, рюкзаки, гаманці тощо.

Крім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України. Кошти від продажу акумулювали на спеціальному банківському рахунку, інформує БЕБ.

В ході обшуків у магазинах, офісах та складах на території Одещини детективи Бюро виявили 426,5 тис. грн готівкою, понад 23 тис. одиниць одягу та взуття відомих спортивних брендів, офісну техніку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить майже 33,4 млн грн, за даними БЕБ.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло причетних осіб.

