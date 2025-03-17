Найбільша частка у сплаті податків належить сфері торгівлі: підсумки січня-лютого

За січень-лютий найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на сфери "Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 19,3%.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Далі йдуть: "Переробна промисловість" – 17,6%; "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 13,1%; "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря" – 6,2%.

За даними податкової, порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні-лютому 2025 року зафіксовано найбільше зростання сплати податків у таких галузях:

"Переробна промисловість" – зростання на 48%, або +15,8 млрд грн;

"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – зростання на 34,7%, або +13,8 млрд гривень;

"Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – зростання на 36,2%, або +9,7 млрд гривень;

"Професійна, наукова та технічна діяльність" – зростання на 58,7%, або +5,2 млрд гривень.

Нагадаємо:

Обсяги сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями у 2024 році становили 55 млрд грн, перевершивши надходження за довоєнний 2021 рік на 59%.