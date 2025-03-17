Скільки податків заплатили ФОПи і де вони заробляють найбільше?

Обсяги сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями у 2024 році становили 55 млрд грн, перевершивши надходження за довоєнний 2021 рік на 59%.

Про це Державна податкова служба повідомила у відповідь на запит ЕП.

Так, за даними податкової, за підсумками 2024 року українські ФОПи 1, 2 та 3 груп спрощеної системи оподаткування сумарно сплатили 55,14 млрд грн. З цієї суми 633,38 млн сплатили ФОПи першої групи, 9,57 млрд грн ФОПи другої групи та 44,94 млрд грн ФОПи, які перебувають на третій групі спрощеної системи оподаткування (з них 1,014 млрд грн заплатили ті, які є платниками ПДВ, а 43,92 млрд грн – неплатники ПДВ).

Найбільші відрахування єдиного податку зробили ФОПи, зареєстровані у Києві (12,24 млрд грн), Львівській (5,09 млрд грн) та Дніпропетровській (4,69 млрд грн) областях. Цікаво, що у 2021 році на другому місці за обсягом надходження єдиного податку була не Львівська, а Харківська область, до бюджетів якої тоді надійшло 3,16 млрд грн.

Інфографіка: Економічна правда

У більшості областей України за час великої війни зросли обсяги єдиного податку, який ФОПи перерахували до бюджету. Проте у кількох регіонах ці обсяги скоротилися. Зокрема, у Донецькій області ФОПи у 2024 році сплатили на 158,7 млн грн менше, ніж за підсумками 2021 року, у Луганській – на 186,16 млн грн, у Херсонській – на 226,65 млн грн.

Попри наближеність фронту, обсяги сплати єдиного податку ФОПами, які зареєстровані на Харківщині, у 2024 році перевищили довоєнні на 1,05 млрд грн або зросли на 33,4%. Також суттєво зросли відрахування ФОПів з Львівської області (на 2,38 млрд грн – до 5,09 млрд грн), Дніпропетровської області (на 1,91 млрд грн – до 4,69 млрд грн), Київської області (на 1,83 млрд грн – до 4,23 млрд грн) та з міста Києва (на 4,23 млрд грн – до 12,24 млрд грн).

Як зросли доходи ФОПів?

Використовуючи дані ДПС щодо обсягів заробітку ФОПів, які перебувають на 3 групі спрощеної системи оподаткування, а також щодо обсягів сплати ними єдиного податку, ЕП порахувала, як змінився середньомісячний заробіток таких ФОПів.

Так, у 2021 році ФОП, який перебуває на третій групі спрощеної системи оподаткування, в середньому по Україні заробляв по 63,5 тис. грн на місяць. У 2022 році ця сума знизилася до 61,14 тис. грн, у 2023 році зросла до 66,85 тис. грн, а у 2024 році становила 95,04 тис. грн.

Інфографіка: Економічна правда

У 2024 році найбільше грошей заробляли ФОПи, зареєстровані у Києві, – 111,98 тис. грн на місяць. Порівняно з довоєнним 2021 роком місячні доходи київських ФОПів зросли на 20 тис. грн.

Також суттєво заробляли ФОПи, зареєстровані на Київщині, – 105,5 тис. грн на місяць, на Львівщині – 102,5 тис. грн на місяць та на Волині – 99,65 тис. грн на місяць.

Більше жінок-підприємиць

ЕП також запитала у ДПС інформацію щодо кількості ФОПів, відкритих чоловіками та жінками, проте у податковій відмовилися відповідати на це запитання.

Водночас, за даними Opendatabot, частка підприємиць серед українських ФОПів за роки великої війни суттєво зросла. Так, якщо у 2019-2021 роках вона коливалася в межах 49-51%, то вже у 2023 році зросла до 57,4%, а за підсумками 2024 року становила 60,8%.

Що далі?

Напередодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили інформацію про те, що уряд має намір підвищити ставки податків для ФОПів в Україні. У Міністерстві фінансів вже спростували ці заяви. Хоча, у довгостроковій перспективі, такі плани в уряду дійсно є.

Ухвалена Національна стратегія доходів передбачає низку змін до спрощеної системи оподаткування. Зокрема:

заборону використовувати спрощенку юридичним особам;

об'єднання другої та третьої груп спрощеної системи;

поетапне підняття ставок єдиного податку. Залежно від виду діяльності ФОПа вони становитимуть від 3% до 17% від доходу;

звуження видів діяльності, які дозволено проводити, перебуваючи на першій групі спрощеної системи оподаткування;

зміна ставки єдиного податку для ФОПів на першій групі спрощенки: замість фіксованої суми буде процент від доходу;

запровадження обов'язкових касових апаратів та ведення обліку походження товарів.

Однак усі зміни до спрощеної системи, зокрема і щодо ставок єдиного податку, уряд планував запровадити лише після реформи Державної податкової служби та надання їй доступу до банківських даних.