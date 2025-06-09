Подозреваемый организатор миллионных хищений в "Харьковоблэнерго" вышел из-под стражи под залог

За Леонида Миндича, которого подозревают в организации схемы миллионных хищений на закупках трансформаторов для "Харьковоблэнерго", внесли залог, определенный судом в размере 8 миллионов гривен.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"За фигуранта дела о хищениях на закупках АО "Харьковоблэнерго" внесли залог в полном объеме", - сказала она.

Источник УП подтвердил, что Миндич уже вышел из СИЗО. После внесения средств на подозреваемого возложен судом ряд процессуальных обязанностей. В частности - сдать на хранение загранпаспорта, не отлучаться за пределы Киева и области, не общаться со свидетелями и носить электронный браслет слежения.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отправил под стражу подозреваемого в организации схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" с альтернативой внесения 8 млн грн залога.

"4 июня следственная судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива, согласованное с прокурором, и применила к лицу, подозреваемому в организации схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго", меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 8 млн грн залога", - говорится в сообщении.

НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования.

Сообщалось. что подозреваемый согласился выполнять указания организатора схемы и обеспечить заключение контрактов о закупке энергетического оборудования (трансформаторы, счетчики) с подконтрольными ему компаниями по ценам, выше рыночных в несколько раз.

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь идет о родственнике совладельца "Квартала 95" Тимуре Миндиче.

