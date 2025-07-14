Во время атаки на Львов враг уничтожил производства брендов одежды Uneed и Maiklen
В ночь на 12 июля во время атаки на Львов россияне уничтожили производства брендов одежды Uneed и Maiklen.
Об этом компании написали на своих страницах в Facebook.
"Сегодня ночью был прилет по Львову. Полностью сгорел наш швейный цех и склад", - сообщила Uneed.
"Сегодня в 03:35 российские варвары "асвабадили" нас от дела нашей жизни", - говорится на странице Maiklen.
Компания отметила, что все отстроит и продолжит работать.
Напомним:
Во время массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 4 июля повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты".
Кроме этого, был поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".
Убытки сети электроники "Кибернетики" в результате атаки РФ на Киев в ночь с 3 на 4 июля составили 35 миллионов гривен.