Во время атаки на Львов враг уничтожил производства брендов одежды Uneed и Maiklen

В ночь на 12 июля во время атаки на Львов россияне уничтожили производства брендов одежды Uneed и Maiklen.

Об этом компании написали на своих страницах в Facebook.

"Сегодня ночью был прилет по Львову. Полностью сгорел наш швейный цех и склад", - сообщила Uneed.

"Сегодня в 03:35 российские варвары "асвабадили" нас от дела нашей жизни", - говорится на странице Maiklen.

Компания отметила, что все отстроит и продолжит работать.

Напомним:

Во время массированной вражеской атаки на Киев в ночь на 4 июля повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты".

Кроме этого, был поврежден склад книжного издательства и интернет-магазина "Наш Формат".

Убытки сети электроники "Кибернетики" в результате атаки РФ на Киев в ночь с 3 на 4 июля составили 35 миллионов гривен.