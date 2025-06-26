Пенсійний фонд адмініструватиме усі соцвиплати: що зміниться з 1 липня

З 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, здійснюватиме Пенсійний фонд.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Як йдеться в повідомленні, для отримувачів соціальних виплат із нововведенням нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплатита має відповідне право, отримуватимуть їх і надалі.

Завдяки передачі повноважень з адміністрування виплат ПФУ збільшується кількість місць для звернення: крім ЦНАПів та працівників сільських/селищних/міських рад, можна буде звернутися ще й до найближчого сервісного центру Фонду.

А завдяки цифровізації процесів пришвидшиться і розгляд заявок громадян на соціальні виплати та їх щомісячне нарахування.

Після звернення людини до будь-якої доступної точки заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду - призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів дозволив пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), залишаються там або перебувають за кордоном, дозволив отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку.

Пенсійний фонд оновив інфраструктуру ІТ-систем для посилення кіберстійкості та для подальшої цифрової трансформації.