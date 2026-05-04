Оскарження відмов у наданні містобудівних умов онлайн: Мінрозвитку розробляє сервіс

Ухвалене нещодавно урядом рішення передбачає у разі відмови у видачі містобудівних умов та обмежень замовник зможе оскаржити її онлайн, але сервіс ще не працює – він запрацює найближчими місяцями.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Завдяки ухваленому урядом рішенню Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) у межах нагляду отримав право розглядати такі відмови, говориться у повідомленні.

Якщо їх визнають необґрунтованими, замовник зможе продовжити проєктування об'єкта з обов'язковим дотриманням вимог містобудівної документації — генерального плану, детального плану території та інших обмежень, визначених законодавством, зокрема і у сфері охорони культурної спадщини.

"Це означає, що проєкти більше не блокуватимуться через формальні відмови. Водночас запроваджується чітка і прозора процедура перегляду таких рішень через ДІАМ", – говориться у повідомленні.

За законом отримання містобудівних умов та обмежень через уповноважені органи містобудування та архітектури — це простий крок. Але на практиці він часто перетворюється на складний і тривалий процес, зазначає міністерство.

Сьогодні це один із найпроблемніших етапів у запуску будівельних проєктів. Більше третини заяв на отримання містобудівних умов, за даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), отримують відмову.

Як наслідок — гальмується запуск проєктів, зростає вартість будівництва та знижується інвестиційна привабливість, стверджує відомство. Тож, створення апеляційного механізму щодо відмов у наданні містобудівних умов та обмежень було одним із ключових запитів будівельної галузі.

"Тепер, якщо замовник отримав відмову у видачі містобудівних умов та обмежень, її можна буде оскаржити онлайн — через електронний кабінет в ЄДЕССБ. Технічна можливість для реалізації цього механізму наразі перебуває на етапі розробки, і очікується, що сервіс запрацює вже найближчими місяцями", – говориться у повідомленні.

Після запуску для подання оскарження потрібно буде заповнити заяву з базовою інформацією про заявника, об'єкт будівництва, рішення про відмову та поясненням причин оскарження. За потреби додаються відповідні документи.

Якщо в заяві є помилки або не вистачає даних, про це повідомлять протягом трьох робочих днів і нададуть час для виправлення. Після усунення недоліків заява вважається поданою з дати її першого подання, пояснили у міністерстві.

Розгляд скарги триває до 20 робочих днів. У цей час інспектори ДІАМ можуть самі запросити всі необхідні документи у органу, який ухвалив рішення про відмову — і той зобов'язаний надати їх протягом трьох днів.

За результатами розгляду рішення або залишають без змін, якщо порушень не виявлено, або підтверджують оскарження — якщо відмова була необґрунтованою. Саме рішення за скаргою формується в електронному вигляді та підписується електронним підписом відповідального інспектора.

Нові правила діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

