Ресторан "Китайський привіт", де отруїлися десятки людей, оштрафували на 48 тисяч

Ресторатор був одним із тих, хто отруївся після відвідин закладу

Львівський ресторан "Китайський привіт" Михайла Кацуріна, де отруїлися десятки людей, оштрафували на 48 тис грн.

Про це повідомило головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Фахівці Держпродспоживслужби провели інспекцію закладу громадського харчування "Китайський привіт" після повідомлення Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ про спалах харчового отруєння серед його клієнтів.

"В ході інспектування встановлено, що суб’єкт господарювання порушив встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів", - зазначається в повідомленні.

Це стало підставою для накладення фінансової санкції у розмірі 48 тис грн.

Нагадаємо:

Через масове отруєння у ресторані "Китайський привіт" у Львові постраждало 118 гостей, серед них 46 відвідувачів потрапило до лікарень.

Раніше розслідування виявило, що причиною недуги стала сальмонела, однак патогенів у яйцях, які використовували кухарі, не знайшли.

Відомий київський ресторатор та власник закладу Міша Кацурін заявив, що ймовірною причиною отруєння став "Сінгапурський чизкейк", який містить крем із яєць, що можуть переносити небезпечний патоген.

Михайло Кацурін повідомив про масове отруєння у своєму ресторані у Львові 16 липня. Його відкрили 13 липня.