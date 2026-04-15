McDonald's запустив в Україні "світове меню": які страви доступні
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні запустила нову кампанію "Пограбуваня світового меню" – протягом обмеженого часу клієнти зможуть скуштувати популярні страви з Канади, Японії, Кіпру та інших країн.
Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.
"Пограбування світового меню" – це перша в історії "МакДональдз" європейська кампанія, що розгортається водночас у кількох країнах. У меню представлять іноземні страви, щоб дати клієнтам можливість скуштувати смаки з усього світу.
13 страв з 8 різних країн тепер доступні і в "МакДональдз" в Україні", – йдеться у повідомленні.
Нвинки будуть доступні в усіх відкритих ресторанах "МакДональдз" в Україні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до моменту розпродажу страв.
Напої, "МакФлурі", "МакШейкер Фрі" та соуси будуть доступні до замовлення протягом всього дня, а решта страв – у межах основного меню.
В українському меню з'являться:
Бургери та роли
- "Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер" із Канади
- "Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял" із Канади
- "МакКріспі Хот Хані" з Канади
- Рол із креветками з Кіпру
Снеки та соуси
- "МакШейкер Фрі" зі смаком Рамен із Японії
- "МакШейкер Фрі" зі смаком Сиру та Трюфеля із Сінгапуру
- Креветки (в кількості 3 шт. та 5 шт.) із Хорватії
- Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру
- Соус "Сичуанський стиль" із Китаю
- Коктейльний соус із Хорватії
Десерт
- "МакФлурі Попкорн-Карамель" із Індонезії
Напої
- "McFizz Сакура" з Японії
- "McFizz Манго" з Маврикію
