McDonald's запустив в Україні "світове меню": які страви доступні

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні запустила нову кампанію "Пограбуваня світового меню" – протягом обмеженого часу клієнти зможуть скуштувати популярні страви з Канади, Японії, Кіпру та інших країн.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

"Пограбування світового меню" – це перша в історії "МакДональдз" європейська кампанія, що розгортається водночас у кількох країнах. У меню представлять іноземні страви, щоб дати клієнтам можливість скуштувати смаки з усього світу.

13 страв з 8 різних країн тепер доступні і в "МакДональдз" в Україні", – йдеться у повідомленні.

Нвинки будуть доступні в усіх відкритих ресторанах "МакДональдз" в Україні з 15 квітня до 24 червня 2026 року або до моменту розпродажу страв.

Напої, "МакФлурі", "МакШейкер Фрі" та соуси будуть доступні до замовлення протягом всього дня, а решта страв – у межах основного меню.

В українському меню з'являться:

Бургери та роли

"Мейпл Барбекю та Бекон Роял Чізбургер" із Канади

"Мейпл Барбекю та Бекон Дабл Роял" із Канади

"МакКріспі Хот Хані" з Канади

Рол із креветками з Кіпру

Снеки та соуси

"МакШейкер Фрі" зі смаком Рамен із Японії

"МакШейкер Фрі" зі смаком Сиру та Трюфеля із Сінгапуру

Креветки (в кількості 3 шт. та 5 шт.) із Хорватії

Соус зі смаком сиру та трюфеля із Сінгапуру

Соус "Сичуанський стиль" із Китаю

Коктейльний соус із Хорватії

Десерт

"МакФлурі Попкорн-Карамель" із Індонезії

Напої

"McFizz Сакура" з Японії

"McFizz Манго" з Маврикію

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 9 квітня відкрила десятий ресторан в Одесі на Європейській площі, 1.

Ресторан швидкого харчування McDonald's, який був зачинений з 2022 року, 27 березня відновив свою роботу у Миколаєві.