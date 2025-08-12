Ресторан "Китайский привет", где отравились десятки людей, оштрафовали на 48 тысяч

Львовский ресторан "Китайский привет" Михаила Кацурина, где отравились десятки людей, оштрафовали на 48 тыс грн.

Об этом сообщило главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области.

Специалисты Госпродпотребслужбы провели инспекцию заведения общественного питания "Китайский привет" после сообщения Центра контроля и профилактики болезней Минздрава о вспышке пищевого отравления среди его клиентов.

"В ходе инспектирования установлено, что субъект хозяйствования нарушил установленные законодательством гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов", - отмечается в сообщении.

Это стало основанием для наложения финансовой санкции в размере 48 тыс грн.

Напомним:

Из-за массового отравления в ресторане "Китайский привет" во Львове пострадало 118 гостей, среди них 46 посетителей попали в больницы.

Ранее расследование показало, что причиной болезни стала сальмонелла, однако патогенов в яйцах, которые использовали повара, не нашли.

Известный киевский ресторатор и владелец заведения Миша Кацурин заявил, что вероятной причиной отравления стал "Сингапурский чизкейк", который содержит крем из яиц, которые могут переносить опасный патоген.

Михаил Кацурин сообщил о массовом отравлении в своем ресторане во Львове 16 июля. Его открыли 13 июля.