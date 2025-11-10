Операція "Мідас": НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з "Енергоатома"

Функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів "Енергоатому" покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні", – говориться у повідомленні.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", – розповідає НАБУ.

Операція з викриття корупції у сфері енергетики: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

"Незаконно отримані кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця фунція була покладена на інших членів злочинної організації", – говориться у розслідуванні.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро розкрило деталі схеми, у межах якої посадовці та пов'язані з ними особи систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому".

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії "Квартал 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча вранці 10 листопада, повідомили джерела "Української правди".

Бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95", соратник президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада – це сталося за кілька годин до обшуку НАБУ, повідомили джерела "Української правди".

У НАБУ підтвердили, що разом із САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

"15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації", - йдеться в повідомленні.

Учасники розслідування вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили частину аудіозаписів із розслідування масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".