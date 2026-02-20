Онлайн-покупки: 73% українців не завершують замовлення через "бар’єри" – дослідження

Серед українців зростає попит на спрощення онлайн-оплати: 43% опитаних зазначають, що їм незручно постійно вводити дані картки на різних сайтах, а 73% не завершували онлайн-замовлення.

Про це повідомляє Visa.

Опитування засвідчили, що понад половина споживачів заявили, що купували би в інтернеті частіше за наявності вдосконаленого методу онлайн-оплати, говориться у пресрелізі.

Компанія зазначає, що 43% опитаних зазначають, що їм незручно постійно вводити дані картки на різних сайтах, а 73% не завершували онлайн-замовлення.

Звіт Visa про бар'єри під час онлайн-оплати в Україні свідчить, що спрощення процесу онлайн-оплати за умови збереження високого рівня безпеки — ключовий чинник прискорення розвитку електронної комерції.

"Майже 8 із 10 (78%) респондентів в Україні щотижня купують в інтернеті продукти харчування та напої, а також регулярно здійснюють покупки в інших категоріях: товари для здоров'я та краси, одяг і аксесуари, а також електроніка та побутова техніка", – говориться у повідомленні.

Для онлайн-шопінгу українці переважно використовують мобільні пристрої: 89% віддають перевагу здійсненню покупок безпосередньо зі смартфона.

У звіті говориться, що бар'єри під час онлайн-оплати можуть призводити до відмови від покупки. Сім із десяти (73%) покупців не завершували замовлення через технічні збої, забутий пароль або недостатній рівень довіри до інтернет-магазину.

Одним із головних бар'єрів залишається повторне введення даних картки: 43% респондентів назвали це суттєвою незручністю.

Крім того, понад половина споживачів зазначили, що здійснювали би онлайн-покупки частіше, якби могли скористатися універсальним спрощеним методом оплати.

"Безпека залишається ключовим пріоритетом українців під час онлайн-шопінгу. Згідно з опитуванням, 81% споживачів уникали покупок через недовіру до сайту й небажання передавати йому дані картки", – зазначає Visa.

Питання безпеки також впливає на те, якому способу оплати віддають перевагу українці: 47% назвали захист платежів ключовим фактором під час вибору платіжного методу.

Більшість респондентів (90%) зазначили, що відчували би більшу впевненість, якби платежі були захищені біометрією.

Ефективне вирішення ключових проблем покупців, зокрема незручності введення даних картки та занепокоєння щодо безпеки, дозволить посилити потенціал електронної комерції в Україні, зазначили у компанії.

Visa повідомляє, що спрощує онлайн-оплату без необхідності реєстрації на сайті за рахунок спеціального сервісу – за допомогою біометрії на пристрої користувача.

Звіт Visa, підготовлений компанією 4SiGHT Research & Analytics, аналізує поточний стан онлайн-платежів. Він базується на результатах онлайн-опитування 679 споживачів, що активно купують в інтернеті, віком 18–55 років у Києві та Харкові, які здійснювали покупки на платформі або сайті електронної комерції протягом останнього місяця.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що керівники банків Великої Британії обговорять створення альтернативи Visa та Mastercard через зростання побоювань щодо здатності Дональда Трампа відключити платіжні системи, що належать США.

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні нараховувалося 69,22 млн карток Visa проти 67,75 млн Mastercard.

У першому кварталі 2025 року в Україні стало на 5,42 млн більше діючих платіжних карток — їхня загальна кількість сягнула 137,4 млн.

Раніше у компанії Visa заявили, що їм вдалося вмовити Monobank перевести більшість своїх клієнтів на одну платіжну систему завдяки "більшій наполегливості" її працівників.