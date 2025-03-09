У Visa не фіксують проблеми з оплатою банківськими картками

Платіжна система Visa не фіксує проблем з операціями своїх банківських карток.

Про це повідомили в компанії на запит ЕП.

"У зв'язку з розповсюдженням інформації у ЗМІ про перебої в безготівкових оплатах повідомляємо, що проблеми в обробці платежів на стороні Visa відсутні.

Потужності Visa обробляють транзакції українських споживачів безперебійно і в повному обсязі", - зазначили в компанії.

У службі підтримки Monobank раніше зазначили, що фіксують проблеми в транзакціях тільки з картами MasterCard.

"На поточний момент (11:36 - ред.) нам відомо про складнощі в роботі платіжної системи Mastercard. Через це спостерігаються проблеми з переказами, може відбуватися скасування операцій, та оплатами картками цієї платіжної системи", - зазначили в Моно.

Нагадаємо:

Користувачі банківськими картками Mastercard фіксують проблеми з оплатою через термінал і переказами.