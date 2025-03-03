Monobank перевів більшість клієнтів на Visa. У платіжній системі пояснили чому

У компанії Visa заявили, що їм вдалося вмовити Monobank перевести більшість своїх клієнтів на одну платіжну систему завдяки "більшій наполегливості" її працівників.

Про це в інтерв'ю ЕП повідомила регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.

"Я про це й кажу, що немає ніякого секрету. Усі рішення доступні абсолютно для всіх банків. Будь-яка компанія – чи то банк, чи то платіжна система – це люди, які там працюють. Хтось більш наполегливий і краще розповів, допоміг вчасно імплементувати рішення. Банк вирішив, що йому комфортно працювати саме так", – зазначила вона.

За її словами, платіжна система не надавала Monobank ніяких ексклюзивних умов, послуг або більш вигідних тарифів, аніж іншим банкам, з якими працює. Переведення більшості клієнтів банку лише на одну платіжну систему нічого додаткового не коштувало Visa.

Від запитання про те, чи проводить Visa переговори з яким-небудь іншим банком про переведення усіх його клієнтів на одну платіжну систему, Чорна ухилилася.

"Ви самі розумієте: поки про це не написали в газетах, це все конфіденційно", – зазначила вона.

За даними Національного банку, на грудень 2024 року платіжна система Visa майже зрівнялася за часткою на українському ринку зі своїм конкурентом Mastercard: 48% проти 51,6%. Хоча ще у 2020 році частка Visa на українському ринку становила близько третини.

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За останніми даними НБУ на 1 січня 2025 року, в Україні було 28,48 млн активних карток Visa та 30,06 млн активних карток Mastercard. Частки кожної платіжної системи становлять 48,5% та 51,2% відповідно.

У жовтні 2024 року видання Forbes повідомило, що Monobank переводить усіх не преміальних клієнтів на одну платіжну систему – Visa. До цього у банку можна було отримати картки як Visa, так і Mastercard.