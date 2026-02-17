Британські банки створять альтернативу Visa і Mastercard – The Guardian

19 лютого відбудеться зустріч керівники банків Великої Британії для обговорення створення альтернативи Visa та Mastercard. Причина – зростання побоювань щодо здатності Дональда Трампа відключити платіжні системи, що належать США.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

На цій зустрічі, під керівництвом головного виконавчого директора Barclays у Великій Британії Віма Мару, зберуться переважно спонсори, які й профінансують створення нової компанії.

Видання нагадує, що така ініціатива підтримується урядом Великої Британії і обговорюється не один рік. Цей процес активізувався після погроз Трампа союзникам НАТО щодо Гренландії. Британці побоюються, що надмірна залежність від американських компаній може поставити під загрозу платежі Великої Британії та економіку загалом.

Згідно зі звітом Регулятора платіжних систем Великої Британії за 2025 рік, близько 95% транзакцій з використанням карток у країні здійснюються за допомогою платіжних систем, що належать Mastercard та Visa.

"Якщо Mastercard та Visa вимкнути, це поверне нас у 1950-ті роки", коли картки домінували в економіці Великої Британії, а бізнес повністю покладався на готівку, сказав Guardian один керівник, знайомий з проєктом ініціативи.

Вважається, що нова платіжна система, ймовірно, буде запроваджена до 2030 року.