Visa вперше обігнала Mastercard за кількістю карток в обігу в Україні

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні нараховувалося 69,22 млн карток Visa проти 67,75 млн Mastercard.

Про це йдеться в даних НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

Видання зазначає, що це перший випадок за тривалий час, коли Visa випередила конкурента за загальною кількістю карток в обігу.

За перший квартал Visa наростила свою базу на 5,62 млн карток, або 8,8%, тоді як Mastercard втратила 0,2 млн карток (0,3%). У результаті ринкова частка Visa зросла до 50,4%, а Mastercard знизилася до 49,3%.

Втім, за кількістю активних карток Mastercard поки утримує лідерство — 29,94 млн проти 29,32 млн у Visa. Хоча ще рік тому перевага Mastercard була значно більшою — 29,85 млн проти 22,65 млн.

За обсягами безготівкових операцій Visa обігнала Mastercard ще наприкінці 2024 року. У березні 2025 року Visa провела 409 млн транзакцій на 198 млрд грн, тоді як Mastercard — 346 млн на 183,9 млрд грн. Водночас за операціями зняття готівки Mastercard все ще попереду — 21 млн на 114,1 млрд грн проти 17 млн на 90,9 млрд грн у Visa.

Однією з причин зростання Visa міг стати перехід клієнтів monobank на цю систему. Універсал Банк, що обслуговує monobank, раніше заявив про зміну партнера з Mastercard на Visa для більшості клієнтів.

Нагадаємо:

У першому кварталі 2025 року в Україні стало на 5,42 млн більше діючих платіжних карток — їхня загальна кількість сягнула 137,4 млн.