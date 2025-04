Свидания онлайн: как приложения меняют романтику в мире и где искать любовь

Две трети влюбленных пар находят друг друга в мобильных приложениях. Как устроена отрасль цифрового дейтинга?

Отношения начинаются со свайпа. Если раньше пары знакомились через родственников, знакомых и в учебных заведениях, то в 2024 году 350 млн человек пользовались приложениями для знакомств и более 60% пар познакомились онлайн.

Как встречались пары с 1930 года по 2024 год

How couples met (1930-2024) pic.twitter.com/e5FK5XOHtl — Andriy Burkov (@burkov) October 8, 2024

Один из лидеров этой индустрии - Tinder. В 2013 году он совершил революцию, введя простую систему: свайп вправо, если кто-то нравится, влево - если нет. Если человек тоже свайпнул вправо - можно начинать общаться.

Эта простота стала залогом успеха: в 2024 году Tinder стал самым популярным приложением для знакомств в мире с 60 млн пользователей ежемесячно в 190 странах. Однако не только тиндером живет дейтинг-индустрия. Где еще искать любовь?

Как живет и сколько зарабатывает индустрия

Доходы приложений для знакомств постоянно растут и по итогам 2024 года достигли 6,18 млрд долл. Более половины этой суммы - 3,5 млрд долл. - доля американской Match Group, которая владеет Tinder, Hinge, OKCupid, Match.com. Эти приложения условно бесплатные, однако каждое имеет платные премиум-функции.

Глобальный доход приложений для знакомств в 2015-2024 годах, млрд долл.

Сколько людей пользуются приложениями для знакомств

Использование приложений для знакомств растет. В 2024 году 364 млн человек пользовались хотя бы одним приложением, 25 млн доплачивали за премиум-функции.

Три кита дейтинга

До появления Tinder крупнейшим сервисом для знакомств был Badoo. С 2015 года между ними была большая конкуренция, однако за последние несколько лет Tinder вырвался далеко вперед и следующим его потенциальным конкурентом является Bumble.

Тиндер

"Внимание, одиночки и одиночки! Если вы ищете свою любовь, хотите начать с кем-то встречаться или просто весело провести время - вам в Tinder!". Именно такими словами встречает сайт Tinder, который тоже используется для знакомств.

Однако большинство знает Tinder именно как приложение, которое помогает найти потенциальную пару. Если два пользователя увидели друг друга и свайпнули вправо, то есть возникла взаимная симпатия, то они могут начать общаться в чате приложения.

Чтобы определиться, в какую сторону свайпать, пользователи Tinder могут просматривать фотографии потенциальных партнера или партнерши, краткую биографию и аккаунты Spotify и Instagram, если они синхронизированы с приложением. Алгоритмы Tinder сводят все к расстоянию между пользователями: приложение не ищет никого дальше, чем за 160 км, а минимальный радиус поиска второй половинки - один километр.

Этот алгоритм разработали Шон Рад (бывший гендиректор и председатель правления) и Джастин Матин (экс-операционный директор). Они познакомились в Университете Южной Калифорнии и в 2012 году создали Tinder в стартап-инкубаторе Hatch Labs, которым руководила InterActiveCorp (бывшая материнская компания Match Group).

Сначала его испытали в ряде университетских кампусов США. Впоследствии запустили и получили огромный успех. К концу 2013 года приложение обрабатывало 350 млн свайпов в день или 4 тыс. в секунду. К концу 2014 года этот показатель вырос до миллиарда свайпов в день. Через десять лет эта цифра выросла до 2 млрд.

В 2015 году бесплатное приложение представило премиум-модель подписки с дополнительными функциями Tinder Plus, а впоследствии - несколько уровней Tinder Gold и Tinder Platinum. Также можно покупать "улучшения", например, "супер-лайки".

Ключевые показатели. Доход Tinder в 2024 году составил 1,94 млрд долл., что на 1,1% больше, чем в 2023-м. Ежемесячно им пользовались 60 млн человек, из них 9,6 млн - подписчики премиум-функций. 60% пользователей - до 35 лет, три четверти - мужчины.

Badoo

"Друзья, чат, флирт", - анонсирует сайт этого приложения. Badoo был одним из первых приложений нового поколения, которое отказалось от платы за подбор партнеров. Пользователи могли регистрироваться бесплатно и платить за премиум-функции.

Badoo основал в Москве российский предприниматель Андрей Андреев в далеком 2006 году. Хотя с середины 2010-х годов ведущим сервисом для знакомств в мире стал Tinder, Badoo до сих пор находится в тройке лидеров.

Когда Tinder становился ключевым конкурентом Badoo, Андреев инвестировал в еще одного его конкурента - Bumble. В 2019 году эти проекты объединили в холдинговую компанию MagicLab, которая перед IPO в 2020 году провела ребрендинг и стала Bumble Inc. Сейчас Badoo является дочерней компанией Bumble Inc. В последней заявили, что будут управлять обеими платформами независимо. Андреев не работает там с 2019 года.

Ключевые показатели. В 2024 году Badoo заработал 205 млн долл., что немного меньше, чем в 2023-м, главным образом благодаря своей премиум-подписке. Количество пользователей в мире - 45 млн. Крупнейшим рынком для Badoo является Бразилия.

Шмель

"Мы не только о свиданиях", - говорит сайт Bumble. Проект называют "феминистическим" приложением, потому что первый шаг там делает женщина. Мужчина просто физически не может написать первый. Если в течение 24 часов после создания пары женщина не пишет, то срок действия метча истекает и он исчезает.

Несмотря на противоречивость идеи, Bumble доказал, что скептики ошибались. В 2020 году он имел 100 млн пользователей и стал главным конкурентом Tinder среди молодежи.

Bumble создала соосновательница Tinder Уитни Герд. После напряженного года борьбы в суде против Tinder относительно сексуальных домогательств со стороны руководителя и по совместительству ее экс-партнера Герд приняла помощь от основателя Badoo Андреева, чтобы запустить Bumble. Так что, к сожалению, российский след есть и здесь. Однако приложение принесло Херд статус самой молодой миллиардерши в мире.

Bumble генерирует доход благодаря премиум-сервису, в котором пользователям предоставляется больше "свайпов" и дополнительных взаимодействий. В 2019 году сервис получил 240 млн долл. дохода, чем превзошел свой плановый показатель за два года.

Bumble также запустил BFFs (система поиска друзей) и Bumble Bizz (профессиональный нетворкинговый сервис, который является чем-то средним между знакомствами и LinkedIn). Обе подсистемы имеют несколько миллионов активных пользователей.

В 2017 году, когда Bumble начал набирать обороты, Match Group хотела выкупить проект за 450 млн долл., хотя на тот момент компания оценивалась 1 млрд долл.

В Bumble предложение отклонили. После этого Match Group вернулась с предложением 1 млрд долл., хотя на тот момент даже не имела столько свободных денег. Тогда Bumble опубликовал язвительный ответ, который начинался со слов "We swipe left on you", что на языке дейтинговых приложений означает "нет".

В 2019 году, после расследования о мизогинии и секс-вечеринках в лондонском офисе Badoo, Андреев ушел с должности генерального директора MagicLab и Уитни Герд возглавила компанию. Теперь она руководит одновременно четырьмя проектами: Badoo, Bumble, Lumen и Chappy. Хотя впоследствии Андреева оправдали, его следа не осталось в обоих дейтинговых сервисах, к которым он был причастен.

Ключевые показатели. В 2024 году Bumble получил 866 млн долл. дохода, что на 2% больше, чем в 2023-м. Он имеет 50 млн пользователей, 2,8 млн из которых подписаны на премиум-функции. 46% пользователей - женщины, что больше, чем у конкурентов.

Попробуй еще раз

Если эти сервисы не помогли найти любовь, можно воспользоваться нишевыми.

Hily (расшифровывается как Hey, I Like You) использует искусственный интеллект для подбора пар. Алгоритмы учитывают активность, предпочтения, интересы и даже тестируют на психологическую совместимость с потенциальным партнером.

Tastebuds - приложение о любви не с первого взгляда, а с первой ноты, ведь это приложение подбирает пары по музыкальным вкусам.

Co-op - это вселенная знакомств для геймеров. В профилях указываются любимые игры, жанры и игровые привычки.

LOVOO предлагает формат знакомств через видео-стрим в реальном времени.

FarmersOnly создан для людей, которые живут на фермах и любят сельский стиль жизни, или для тех, кто хотел бы жить на ферме.

Veggly - приложение для знакомств веганов, вегетарианцев и пескетарианцев (частичных вегетарианцев).

Raya считается "секретным тиндером" для знаменитостей, инфлюенсеров, моделей, музыкантов и бизнесменов. Это приложение имеет закрытый доступ. Чтобы туда попасть, нужно заполнить анкету и получить рекомендацию от кого-то, кто присутствует в этом сообществе или просто очень известен.

Для отдельных сообществ

HER - приложение, ориентированное на квир-женщин. Это не только платформа для знакомств, но и мини-соцсеть с событиями, новостями и контентом. Из минусов - в Украине это приложение имеет ограниченную базу пользовательниц.

Grindr запущен в 2009 году. Он стал первым приложением с геолокацией для гомосексуальных мужчин. Grindr считается крупнейшей платформой для геев в мире с более 12 млн пользователей ежемесячно.

Taimi - приложение, основанное украинским предпринимателем Алексом Писаренко. Проект позиционирует себя как самую безопасную ЛГБТК+ платформу. Разработчики объединили приложение для знакомств и социальную сеть, где пользователи могут находить собеседников по интересам и личностным чертам.

Feeld изначально назывался 3nder (Tinder + threesome). Приложение ориентируется на открытые пары, полиаморов и квир-пользователей и позволяет создавать парные профили.

Приложения, (пока что) недоступные в Украине

Sapio делает акцент на интеллектуальной совместимости.

Profoundly - анонимные знакомства, фото собеседника можно увидеть позже.

Smell Dating фокусируется на запахах. Компания присылает футболку, которую нужно носить три дня и три ночи без дезодоранта и после этого вернуть обратно. Затем фирма присылает образцы футболок других людей, которые следует нюхать и выбирать запах, который нравится. Если симпатия взаимная - приложение соединяет этих людей.

Dig - приложение для людей с собаками, которые хотят найти любовь для себя и своего пса.

NUiT - приложение, в котором метчи происходят на основе гороскопов, поэтому оно подойдет тем, кто увлекается астрологией.

Vampire Passions - платформа для людей, которые определяют себя как вампиры, для людей, которые любят вампиров, и даже для охотников на них.

Schmooze - приложение, в котором свайпают не людей, а мемы. Алгоритм изучает чувство юмора пользователя и предлагает похожих людей.

Fitness Singles - приложение для приверженцев здорового образа жизни.

GlutenFreeSingles - приложение для людей, которые не переносят глютен.

UniformDating заинтересует тех, кто хочет встречаться с военными.

Хотя количество платформ для знакомств подсчитать трудно, в 2013 году их, по оценкам, было более 8 тыс. Следовательно, найти свое счастье смогут все.