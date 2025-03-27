Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні: наслідки
Getty Images
Російська війська завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що у результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. Пошкоджений вагон на найближчих станціях замінять на резервний.
Обійшлось без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті.
За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.
Нагадаємо:
У Херсоні частково зникло електропостачання внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ.