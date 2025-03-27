Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні: наслідки

Російська війська завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що у результаті обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон – Львів, поїзд відправився із затримкою у півтори години. Пошкоджений вагон на найближчих станціях замінять на резервний.

Обійшлось без жертв. Працівники та пасажири знаходилися в укритті.

За попередньою інформацією, у будівлі вокзалу вибиті шибки, є пошкодження кабелів електроживлення та водопостачання.

Нагадаємо:

У Херсоні частково зникло електропостачання внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ.