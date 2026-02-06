Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

На українсько-молдавському кордоні обмежили рух вантажівок через негоду

Альона Кириченко — 6 лютого, 13:35
На українсько-молдавському кордоні обмежили рух вантажівок через негоду

У зв'язку з ускладненням погодних умов та утворенням ожеледиці тимчасово зупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора".

Про це інформує Державна прикордонна служба.

"Просимо водіїв і перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів", – наголосили прикордонники.

Нагадаємо:

31 січня на пунктах пропуску із Молдовою тимчасово не пропускали автомобілі та товари через вихід з ладу центральних баз даних митних органів Молдова.

Кордон Молдова

Молдова

На українсько-молдавському кордоні обмежили рух вантажівок через негоду
Кордон із Молдовою зупинено для транспорту через збій баз даних
У Молдові – частковий блекаут через ситуацію в енергосистемі України

Останні новини