Через КПП на кордоні з Молдовою обмежать рух внаслідок негоди

Рух через пункти пропуску, що знаходяться на кордоні з Молдовою, буде обмежено у зв'язку зі складними погодними умовами.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

Йдеться, що рух вантажних автомобілів та транспортних засобів для пасажирських перевезень (автобуси, мікроавтобуси) до та з пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче", "Серпневе", "Малоярославець", "Лісне", "Рені", "Долинське", "Орлівка", "Виноградівка", "Табаки", "Нові Трояни" з 05:00 год 18 лютого буде призупинено.

Про це повідомлено молдовських колег.

Нагадаємо:

18 лютого з 5 ранку у зв'язку з погіршенням погоди (крижаний дощ, сніг, сильні пориви вітру, ожеледиця) буде введено тимчасове обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту на всій протяжності автодороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест).