На дорозі Одеса – Рені обмежать рух через погіршення погоди

18 лютого з 5 ранку у зв'язку з погіршенням погоди (крижаний дощ, сніг, сильні пориви вітру, ожеледиця) буде введено тимчасове обмеження руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту на всій протяжності автодороги М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест).

Про це повідомляє Агентство відновлення.

"Оскільки погодні умови створюють підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху — превентивні заходи необхідні задля уникнення дорожньо-транспортних пригод та безпеки водіїв", – підкреслили в агентстві.

Зазначається, що для легкового транспорту рух залишається без обмежень.

Про відновлення руху на цій автомобільній дорозі буде повідомлено додатково.

Нагадаємо:

У зв'язку з ремонтом мосту через річку Тиса на кордоні з Румунією діятимуть обмеження руху через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".