Nvidia першою у світі досягла капіталізації у 4 трильйони доларів

Акції Nvidia зросли більш ніж на 2% у середу, вперше піднявши ринкову капіталізацію компанії до $4 трлн. Вона стала найдорожчою компанією у світі

Про це пише CNBC.

"Виробник чіпів – перша компанія, яка коли-небудь досягала такої ринкової вартості. Nvidia є найдорожчою компанією у світі, випереджаючи Microsoft та Apple, які досягли позначки в 3 трильйони доларів раніше за Nvidia. Microsoft також є одним з найбільших і найважливіших клієнтів Nvidia", – говориться у повідомленні.

"Каліфорнійська компанія, заснована в 1993 році, вперше подолала позначку в 2 трильйони доларів у лютому 2024 року, а в червні перевищила позначку в 3 трильйони доларів", – нагадує CNBC.

Як зазначає сайт, Nvidia отримала значні прибутки від зростаючого попиту на обладнання та чіпи для штучного інтелекту з моменту запуску ChatGPT наприкінці 2022 року. І позиціонує себе як лідера у створенні графічних процесорів, які забезпечують роботу великих мовних моделей.

"Попит на графічні процесори (GPU), які використовуються для тренування великих мовних моделей, зробив Nvidia головним бенефіціаром ШІ-буму, який почався з виходом ChatGPT у 2022 році", – говориться у публікації.

Акції Nvidia зросли більш ніж у 15 разів за останні п’ять років. Лише з початку року – на 22%, а за останній місяць – на понад 15%.

"Нещодавнє зростання акцій Nvidia відбулося попри геополітичну напруженість та постійні обмеження на виробництво чіпів, які перешкоджають продажам до Китаю. Минулого місяця Nvidia заявила, що нещодавнє обмеження експорту її чіпів H20, створених для Китаю, коштуватиме їй 8 мільярдів доларів втрачених продажів", – зазначає CNBC.

"Китайський ринок обсягом 50 мільярдів доларів фактично закритий для американської промисловості», - сказав Хуанг у травні.. Раніше Хуанг вже заявляв CNBC, що заборона на продаж чіпів у Китаї стане «величезною втратою» для компанії.

Nvidia була заснована у 1993 році й довгий час спеціалізувалася на графічних процесорах для ігор. Проте зі зростанням популярності ШІ компанія зуміла трансформуватися у лідера нового технологічного циклу.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що акції Nvidia подорожчали на 4,3% і досягли 154,31 долара — найвищого рівня за всю історію. З квітня вартість акцій зросла на 63%, додавши до капіталізації компанії майже 1,5 трлн доларів. Завдяки цьому Nvidia очолила рейтинг найдорожчих компаній світу з ринковою капіталізацією 3,77 трлн доларів, випередивши Microsoft (3,66 трлн).

У 2024 році Nvidia подорожчала на 170%, а у 2023 — майже на 240%, що зробило її символом буму штучного інтелекту на фондовому ринку.

Раніше повідомлялося, що Nvidia випустить новий чип штучного інтелекту для Китаю за значно нижчою ціною, ніж її нещодавно обмежена модель H20, і планує почати масове виробництво вже в червні.

Графічний процесор буде частиною останнього покоління процесорів штучного інтелекту Nvidia з архітектурою Blackwell і, як очікується, коштуватиме від 6 500 до 8 000 дол, що значно дешевше 10 000-12 000 дол, за які продавався H20.