Nvidia первой в мире достигла капитализации в 4 триллиона долларов

Акции Nvidia выросли более чем на 2% в среду, впервые подняв рыночную капитализацию компании до $4 трлн. Она стала самой дорогой компанией в мире

Об этом пишет CNBC.

"Производитель чипов - первая компания, которая когда-либо достигала такой рыночной стоимости. Nvidia является самой дорогой компанией в мире, опережая Microsoft и Apple, которые достигли отметки в 3 триллиона долларов раньше Nvidia. Microsoft также является одним из крупнейших и важнейших клиентов Nvidia", - говорится в сообщении.

"Калифорнийская компания, основанная в 1993 году, впервые преодолела отметку в 2 триллиона долларов в феврале 2024 года, а в июне превысила отметку в 3 триллиона долларов", - напоминает CNBC.

Как отмечает сайт, Nvidia получила значительные прибыли от растущего спроса на оборудование и чипы для искусственного интеллекта с момента запуска ChatGPT в конце 2022 года. И позиционирует себя как лидера в создании графических процессоров, которые обеспечивают работу больших языковых моделей.

"Спрос на графические процессоры (GPU), которые используются для тренировки больших речевых моделей, сделал Nvidia главным бенефициаром ИИ-бума, который начался с выходом ChatGPT в 2022 году", - говорится в публикации.

Акции Nvidia выросли более чем в 15 раз за последние пять лет. Только с начала года - на 22%, а за последний месяц - более чем на 15%.

"Недавний рост акций Nvidia произошел несмотря на геополитическую напряженность и постоянные ограничения на производство чипов, которые препятствуют продажам в Китай. В прошлом месяце Nvidia заявила, что недавнее ограничение экспорта ее чипов H20, созданных для Китая, будет стоить ей 8 миллиардов долларов потерянных продаж", - отмечает CNBC.

"Китайский рынок объемом 50 миллиардов долларов фактически закрыт для американской промышленности", - сказал Хуанг в мае. Ранее Хуанг уже заявлял CNBC, что запрет на продажу чипов в Китае станет "огромной потерей" для компании.

Nvidia была основана в 1993 году и долгое время специализировалась на графических процессорах для игр. Однако с ростом популярности ИИ компания сумела трансформироваться в лидера нового технологического цикла.

Напомним:

Ранее сообщалось, что акции Nvidia подорожали на 4,3% и достигли 154,31 доллара - самого высокого уровня за всю историю. С апреля стоимость акций выросла на 63%, добавив к капитализации компании почти 1,5 трлн долларов. Благодаря этому Nvidia возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира с рыночной капитализацией 3,77 трлн долларов, опередив Microsoft (3,66 трлн).

В 2024 году Nvidia подорожала на 170%, а в 2023 - почти на 240%, что сделало ее символом бума искусственного интеллекта на фондовом рынке.

Ранее сообщалось, что Nvidia выпустит новый чип искусственного интеллекта для Китая по значительно более низкой цене, чем ее недавно ограниченная модель H20, и планирует начать массовое производство уже в июне.

Графический процессор будет частью последнего поколения процессоров искусственного интеллекта Nvidia с архитектурой Blackwell и, как ожидается, будет стоить от 6 500 до 8 000 долл, что значительно дешевле 10 000-12 000 долл, за которые продавался H20.