Акції Nvidia злетіли — компанія стала найдорожчою у світі

Акції Nvidia зросли до рекордних 154,31 долара. Компанія стала найдорожчою у світі, обігнавши Microsoft за ринковою капіталізацією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Nvidia подорожчали на 4,3% і досягли 154,31 долара — найвищого рівня за всю історію. З квітня вартість акцій зросла на 63%, додавши до капіталізації компанії майже 1,5 трлн доларів.

Завдяки цьому Nvidia очолила рейтинг найдорожчих компаній світу з ринковою капіталізацією 3,77 трлн доларів, випередивши Microsoft (3,66 трлн). Зростання стало можливим завдяки активному попиту на ШІ-чіпи та стабільним фінансовим показникам, попри експортні обмеження в Китаї.

Генеральний директор Дженсен Хуанг заявив, що галузь лише на початку глобального оновлення ШІ-інфраструктури. Понад 40% доходів Nvidia припадає на гігантів Microsoft, Meta, Google і Amazon, які продовжують збільшувати витрати на ШІ.

Попри рекордні показники, акції Nvidia мають потенціал зростання: вони торгуються на 12% нижче середньої цільової ціни аналітиків. Індекс PEG становить лише 0,9 — найнижчий серед "великої сімки" техкомпаній, що вказує на відносну недооціненість паперів.

Нагадаємо:

У 2024 році Nvidia подорожчала на 170%, а у 2023 — майже на 240%, що зробило її символом буму штучного інтелекту на фондовому ринку.