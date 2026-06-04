Новини 4 червня: нові атаки на енергетику

Про ЗАЕС: Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала "потужної атаки".

Про "оператора ГТС": "Оператор ГТС України" сплачує вдвічі дорожче за бетонні блоки для захисту критичної інфраструктури, купуючи їх у фірм-посередників, пов'язаних зі ставлеником ексзаступника голови адміністрації президента Ростислава Шурми.

Про російський корабель: за рішенням шведського суду на запит української прокуратури заарештували судно "CAFFA", яке підозрюють у незаконному вивезенні української продукції з тимчасово окупованої території.

Про трудову книжку: 10 червня 2026 року закінчується термін, до якого потрібно оцифрувати трудову книжку через Пенсійний фонд.

Про атаку на "АТБ": внаслідок прямого влучання 3 червня російського безпілотника було критично пошкоджено один із найбільших розподільчих центрів "АТБ", який забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі.

Про американського виробника шин: американська компанія-шортселлер Grizzly Research звинуватила італійського виробника шин Pirelli у приховуванні реальних доходів із РФ та опосередкованих поставках продукції російській армії.

Про"Сенс Банк" і Міндіча: Внутрішній аудит наглядової ради "Сенс Банку" нібито не встановив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування чи порушення внутрішніх процедур банку.

Про російську атаку: російський дрон влучив у місце проведення дорожніх робіт, знищено десять одиниць дорожньої техніки.

Про російську атаку на "Нову пошту": Росія завдала повторного удару по терміналу компанії "Нова пошта" у Дніпрі, після того, як 3 червня його атакували дрони.

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