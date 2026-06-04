Росіяни ударом БпЛА знищили десять одиниць дорожньої техніки

Російський дрон влучив у місце проведення дорожніх робіт, знищено десять одиниць дорожньої техніки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Сьогодні ворожий дрон влучив у місце проведення дорожніх робіт. Внаслідок атаки знищено 10 одиниць дорожньої техніки. На щастя, працівники не постраждали", – розповіли у відомстві.

Під удар потрапили дорожники, які ремонтували автошляхи та забезпечували транспортне сполучення для громад, гуманітарних перевезень і потреб оборони.

"Ворог і далі цілеспрямовано атакує цивільних людей, які щодня виконують свою роботу та забезпечують функціонування країни. Від початку повномасштабного вторгнення десятки працівників дорожньої галузі отримали поранення під час виконання своєї роботи. На жаль, є й загиблі", – говориться у повідомленні.

У міністерстві додали, що попри постійну небезпеку, дорожні роботи тривають. Після завершення основних ремонтів, пов'язаних із наслідками зимового періоду, особлива увага зосереджена на прифронтових маршрутах та шляхах, які мають критичне значення для логістики й забезпечення Сил оборони.

Нагадаємо:

Внаслідок прямого влучання 3 червня російського безпілотника було критично пошкоджено один із найбільших розподільчих центрів "АТБ", який забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі внаслідок удару російського дрона пошкоджено інноваційний термінал "Нової пошти".

Пожежа, яка виникла внаслідок влучення російського безпілотника, знищила складські приміщення та вантажівки на розподільчому центр дистриб'ютора та імпортера Euromix у Дніпрі.

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 24 травня значно ушкоджено складський комплекс компанії-дистриб'ютора "Омега" на Київщині.